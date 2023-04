Mourinho punta su Dybala per una Pasqua al terzo posto davanti a Milan e Inter

A Torino per il cambio di marcia. Serve un’accelerazione, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, per sorpassare le due milanesi, volare al terzo posto e puntare alla Champions già attraverso il campionato, aspettando poi giovedì di calare l’asso nella manica in Europa League. E questo cambio di passo deve arrivare soprattutto in trasferta. Probabilmente ha ragione Mou: questa squadra non ha mezze misure. E così se ad inizio stagione volava fuori casa (5 vittorie su 8 partite, con lo scalpo all’Inter e il pareggio con la Juve), frenando all’Olimpico (9 punti su 21), il trend nel 2023 si è ribaltato. Davanti al suo pubblico la Roma ha iniziato a volare: 6 vittorie in 7 partite. Fuori, invece, ha cominciato a fare maledettamente fatica: appena 5 punti sui 18 a disposizione con l’ultima vittoria che risale addirittura a 75 giorni fa, lo scorso 22 gennaio a La Spezia. Da allora soltanto un pari nelle ultime 4 partite di campionato giocate fuori casa. Non è nemmeno escluso che oggi i due centravanti, Abraham e Belotti, possano essere entrambi esclusi: nelle prove tattiche di ieri, Wijnaldum è stato provato anche trequartista con Pellegrini, dietro a Dybala. Proprio Paulo torna a Torino e quando vede granata si esalta: 18 gare disputate tra campionato e Coppa Italia con le maglie di Juve e Palermo, 11 vittorie e 7 pareggi, con 5 gol e 3 assist. Numeri che spaventano i granata ma che per l’argentino sono la normalità. E chissà che effetto gli farà tornare in una città che bene o male lo ha coccolato per 6 anni.