Ultima chiamata. Mou, pazienza finita: “Dobbiamo fare gol se vogliamo vincere”

Nella vita il ruolo di guastafeste gli è sempre piaciuto. Soprattutto in Spagna. E quella di questa sera contro il Betis è una gara da vincere. La classifica del gruppo C si è incredibilmente complicata. L’obiettivo al Benito Villamarin è dunque quello di uscire almeno con un pareggio. Proprio per questo motivo - sottolinea Stefano Carina su 'Il Messaggero' - Mourinhonon fa calcoli. E in alcuni reparti non potrebbe nemmeno farli, viste le numerose defezioni. La Roma ha gli uomini contati in tutti i ruoli, anche se a far rumore è l’assenza di Dybala, che purtroppo mancherà a lungo: in ottica romanista l’appuntamento è al 2023. L’unico dubbio della vigilia - alla quale partecipa anche il giovanissimo attaccante Cassano, classe 2003 - non è tanto nel modulo, ma sul partner di Abraham. A sorpresa, sono in risalita le quotazioni di Shomurodov (provato ieri prima della partenza a Trigoria) che insidia Belotti ed El Shaarawy.