Mou: “La Lazio? E’ stata piccola”

Scorie da derby. La Roma è in Ucraina per affrontare lo Zorya in Conference League ma il fastidio per la sconfitta di domenica non è ancora scemato, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Quando a Sky gli viene riferita la frecciata di Sarri, Mourinho replica: "“Non sento il contraccolpo del derby, la partita è finita. Sarri dice che Zaniolo era in fuorigioco? L’unica cosa che posso dire è che al di là del risultato e degli episodi abbiamo giocato 5-6 partite all’Olimpico e la partita in cui abbiamo dominato di più e messo più in difficoltà l’avversario è stata proprio questa. La Roma ha sentito di essere più grande e l’avversario più piccolo. Poi per carità conta il risultato e lo accettiamo”. Stasera spazio al turn.over con Rui Patricio e Pellegrini i soli titolari a giocare dal '. In attacco spazio a Shomurodov: "Siamo pronti per vincere, siamo venuti qui per questo".