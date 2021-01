Mkhitaryan si riprende il posto. El Shaarawy per il nuovo attacco

Presto l’attacco sarà rivoluzionato dal mercato, ma contro il Verona toccherà ancora a Pellegrini e Mayoral, Mkhitaryan spera di riprendersi il posto a discapito di Perez, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Ieri l’armeno ha svolto parte della seduta in gruppo per poi terminare l’allenamento ancora con delle esercitazioni individuali. Oggi proverà a forzare e a svolgere per intero il lavoro insieme ai compagni. Nel frattempo Stephan El Shaarawy è pronto a diventare a tutti gli effetti nuovamente un giocatore della Roma. In giornata il calciatore dovrebbe sottoporsi ai test fisici a Villa Stuart prima di iniziare la sua nuova avventura in giallorosso. Bisognerà poi capire di quanto avrà bisogno per ritrovare la condizione atletica.

L’ultima gara disputata dall’attaccante risale al 15 novembre (2 minuti con la Polonia), seguita dagli 11 minuti contro l’Estonia. Arriva certamente più rodato Reynolds che comunque è fermo ormai dal 2 dicembre ( ko 1-0 contro il Seattle) dopo la conclusione della Mls. Il laterale è atteso domani in tarda mattinata, con un volo proveniente da Francoforte.