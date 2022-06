Milan su Veretout: è l’alternativa a Sanches

Il centrocampista francese non fa più parte del progetto di Mourinho, ed è sul mercato

La Roma dovrà necessariamente vendere i giocatori che non fanno parte del progetto tecnico di José Mourinho . Jordan Veretout è ormai sul mercato dopo che il feeling con il tecnico si è incrinato. Oltre al Marsiglia , nelle ultime ore è tornato a farsi vivo il Milan , scrive sul Messaggero Stefano Carina.

Se davvero Renato Sanches dovesse finire al Psg e ritrovare il ds Campos con cui ha già lavorato, Jordan per Pioli sarebbe l’alternativa al portoghese. Intanto Fuzato ha firmato con l’Ibiza (a Trigoria 300mila euro in caso di promozione in Liga) mentre Milanese passa alla Cremonese. La Roma conserva il 30% sulla futura rivendita. Sognando un nuovo Frattesi.