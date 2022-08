L’ora del Gallo

Belotti vuole solo la Roma di Mourinho e dice no ad altre offerte

La Roma ha bisogno di un attaccante e di un difensore, ma al momento devono essere superate due condizione: la prima riguarda la cessione di uno tra Shomurodov e Felix e la seconda si rifà alle loro partenze, che devono portare denaro nelle casse del club. La strategia dei giallorossi è questa, ma potrà cambiare in corso d'opera, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero.

La società capitolina è pronta ad accogliere Belotti, ma non può annunciarlo per i motivi annunciati precedentemente. Il "Gallo", intanto, è già apprezzato da tutti i tifosi romanisti poiché ha rifiutato numerose offerte pur di accasarsi alla Roma. Pellegrini spinge, mentre Mourinho lo ha già chiamato e spera di averlo già lunedì. Lui si sta allenando da solo a Palermo, ma il suo momento sta per arrivare.