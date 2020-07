Lo United non fa sconti per Smalling: 20 milioni o tornerà subito alla base

Dentro o fuori. La partita per Smalling è arrivata ormai agli sgoccioli, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Poco più di una settimana è il tempo a disposizione per riscattare il difensore e impiegarlo così anche in Europa League. La strada, però, è sempre più in salita. Il Manchester United è stato chiaro con il club giallorosso: o lo comprate oppure torna alla base.

Venticinque milioni era il prezzo di partenza, poi sceso a 20. A Trigoria, invece, sono fermi a 14 milioni, tutto compreso. Sia che l’offerta preveda il prestito con obbligo di riscatto o che la proposta sia in un’unica tranche. Smalling in questo ultimo periodo, dopo aver appreso dalla dirigenza giallorossa che il suo agente non ha effettuato le pressioni che la Roma si attendeva (e per le quali, ha ingaggiato anche il giovane Podgoreanu, sempre della Omni Sport) ha preso in mano la situazione. Ma Chris, per carattere, non è tipo da sbattere i pugni sul tavolo, alzare la voce o puntare i piedi.

Lo ha fatto dunque a suo modo: facendosi fotografare con la nuova maglia o contattando direttamente Solskjaer, ribadendogli la volontà di restare nella Capitale. Mosse che per adesso non hanno scalfito la volontà dello United.

Il fatto che off record a Trigoria da qualche giorno si stia riflettendo se con il passaggio alla difesa a tre, base tattica anche per la prossima stagione, Smalling sia così fondamentale come nella linea a 4, è la conferma indiretta che non sono previsti rilanci all’orizzonte. Della serie: la trattativa o si sblocca a queste condizioni, oppure è destinata a saltare.

La Roma, se il riscatto di Smalling non dovesse andare in porto, sarebbe dunque orientata a virare su un profilo più giovane.