La storia in 90′: è una notte da romanisti

Roma-Milan è un po’ tutto. Lì dentro c’è un pezzo di futuro di Daniele De Rossi, che non ne parla ma aspetta il rinnovo e i risultati, al momento, aiutano la causa. Daniele - scrive Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - è pure a caccia di un primato di uomo capace di raggiungere una semifinale europea da calciatore e da allenatore della Roma. C'è Romelu Lukaku, Paulo Dybala, anche Lorenzo Pellegrini, che rincorre la sua quinta semifinale europea, un qualcosa che non è accaduta a predecessori illustri come Totti e come mister De Rossi. C'è il Milan poi, che ha deluso ma non si è arreso per niente. E Pioli, che vuole restare aggrappato alla panchina rossonera. Stasera, la Roma cerca la quinta semifinale con il sogno di tornare a giocare la Champions. C'è in ballo una qualificazione, i due allenatori dovranno mostrare tutto coraggio e mentalità. Il bello è solo una conseguenza. Tutto lo scenario è ben armonizzato da De Rossi."Il Milan è forte e ha dimostrato di esserlo più di noi negli ultimi anni ma la Roma ha messo in evidenza che non ci sta una differenza enorme. Se ci mettiamo a difendere, il loro gol arriverà. È chiaro che se all’ultimo minuto saremo zero a zero non giocheremo per segnare. Il Milan la vivrà come ultima spiaggia, noi non vogliamo che il sogno finisca. Inseguiamo la felicità".