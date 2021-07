La Roma di Mou è già da 10

Con 5 gol per tempo i giallorossi hanno superato il Montecatini nella prima amichevole stagionale. Confermato il 4-2-3-1 come stella polare tattica

È finita 10-0, con 5 gol per tempo (in rete Carles Perez, Mancini, tripletta di Mayoral, Calafiori, un autogol di Santi, Zaniolo su rigore, Zalewski e Diawara) ma quello che più conta è stato rivedere in campo nella ripresa Zaniolo che non giocava ormai dallo scorso settembre. Mourinho ha optato per una squadra molto sperimentale. Confermato il 4-2-3-1 come stella polare tattica (linea a 4 fatta allenare nel pre-gara nei movimenti in uscita di uno dei due centrali sulle palle alte), il primo undici stagionale ha visto Fuzato in porta, Tripi, Mancini, Kumbulla e Calafiori in difesa, mediana a due composta da Villar e Bove, con il tridente offensivo dietro il terminale Mayoral formato da Carles Perez, Mkhitaryan e Zalewski. La fascia di capitano è finita così inizialmente sul braccio di Mancini che ha segnato anche il 2-0. Nel primo tempo l'ex atalantino si è alternato con Villar, pronto ad abbassarsi ed avviare così l'azione dal basso, nell'impostazione. È il preludio di quello che Mou chiederà, quando sarà a Trigoria, a Xhaka (e/o Cristante). L'idea del tecnico, in fase di possesso soprattutto contro squadre che si chiudono, è quella di ripetere con lo svizzero quanto chiedeva a Hojbjerg nel Tottenham, abile a retrocedere di una decina di metri, permettendo così ai terzini di alzarsi nella posizione di ali. Ripresa che si è aperta con l'ingresso di Zaniolo. E anche a lui Mou ha voluto regalare la soddisfazione di vestire la fascia di capitano, ripagato poi con la trasformazione del rigore. Più certezze si avranno quando la Roma tornerà a essere visibile, dando seguito allo slogan Per la gente lanciato dallo Special One 6 giorni fa su Instagram. Non ancora domenica quando anche la seconda amichevole verrà disputata a porte chiuse per media e tifosi ma mercoledì 21, al Nereo Rocco, contro la Triestina. Match che oltre alla diretta tv (Sportitalia, ore 19,30) vedrà anche la presenza del pubblico: mille gli spettatori ammessi nell'impianto.