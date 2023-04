La Roma cambia: rimosso Berardi

Le parole sono dirette, senza fronzoli e sono il prologo ad una decisione forte, netta, improvvisa, che arriva per volontà della proprietà statunitense: Pietro Berardinon è più il Ceo della Roma. Come scrive Stefano Carina su Il Messaggero, ieri il club giallorosso ha diramato un comunicato che ha immediatamente sorpreso peri toni utilizzati: "L'As Roma informa che gli organi societari competenti hanno preso la decisione di terminare, con effetto immediato, ogni rapporto tra Pietro Berardi, il Club e le società appartenenti al Gruppo. La società augura a Pietro il meglio per i suoi futuri incarichi". Che qualcosa si fosse incrinato nei rapporti tra l'ex Ceo e i Friedkin era trapelato già da qualche tempo. Il che lasciava aperta la possibilità di un distacco ma in estate. Nulla, quindi, lasciava presagire un addio così repentino. Arrivato alla Roma con una brillante carriera che lo aveva visto lavorare in posizioni di rilievo presso prestigiose società di livello internazionale in tutto il mondo (tra cui Pirelli), Berardi ha ricoperto il ruolo di Corporate CEO del club giallorosso dal 6 ottobre 2021 sino a ieri. In totale 558 giorni.