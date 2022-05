La notte dei sogni

Mkhitaryan c’è: Mourinho se l’è tenuto stretto per la finale perché è l’interprete camaleontico della sua Roma. Nel 3-4-2-1 dovrebbe giocare da trequartista

E’ la finale di Conference, ma Mourinho rivede l’ultimo derby, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. Il 4-2-3-1 di Slot come il 4-3-3 di Sarri. Il sistema di gioco è simile, così lo Special One sembra orientato a presentarsi con la stessa formazione che gli permise in 40 minuti di schiantare i biancocelesti. In sintesi, un centrocampista in più e marcature personalizzate. Ripartenze improvvise, contropiede corto. Mkhitaryan c’è, Mourinho se l’è tenuto stretto per la finale perché è l’interprete camaleontico della sua Roma. Nel 3-4-2-1 dovrebbe giocare da trequartista, ma ha la libertà di scendere a centrocampo, dove in stagione è stato utilizzato addirittura in regia, e magari di recitare da mezzala.