La legge di Mou: “Vincere. Punto”

L'ABC di Mou sarà più chiaro oggi, dopo l'attesa conferenza stampa di presentazione alla Terrazza Caffarelli, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Quando il portoghese parla, non lo fa mai a caso. Psicologia e provocazione vanno a braccetto per il fine ultimo: la vittoria. Un obiettivo che si è trasformato nel tempo quasi in un'ossessione per il portoghese e che invece da queste parti è diventata ormai una chimera. Due opposti che debbono trovare un punto di contatto. Lo Special One in queste settimane ha già orientato l'attenzione dove conviene di più. Non a lui ma al gruppo. Lo farà anche oggi. José alza l'asticella ma allo stesso tempo si cautela sulle aspettative: "Se uno pensa che il progetto sia, Domani arrivo e dopodomani vinciamo'... beh, questo non è un progetto". Un assist al programma a medio-lungo termine indicato nella lettera d'insediamento dei Friedkin ai quali però ricorda con un sorriso di aspettarsi dei "regali": prima arrivano e prima finisce il digiuno.