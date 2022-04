La Lazio ospita il Bodo. UEFA, Knutsen e Santos per ora sono sospesi

La sentenza ha sorpreso i norvegesi che hanno comunicato il loro stupore su Twitter

Si avvicina il quarto atto tra Roma e Bodo. La UEFA ha sospeso per un turno Knutsen e Nuno Santos in attesa di ulteriori indagini, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Non ci saranno giovedì in panchina. La sentenza ha sorpreso i norvegesi che hanno comunicato il loro stupore su Twitter. Sono arrivati ieri pomeriggio per alloggiare in un hotel in zona Bravetta/Monteverde e la squadra si allenerà a Formello come accaduto tempo fa per Manchester City e Liverpool. Questa mattina ci sarà la prima sessione al centro sportivo della Lazio, mentre la squadra di Sarri scenderà in campo nel pomeriggio. La sfida è più accesa che mai e ci sarà un Olimpico sold out per trascinare la squadra. Ad accendere il tutto anche il centrocampista Saltnes:“Mentre il Bodo ha consegnato una versione dettagliata di quello che è accaduto, la Roma ha fatto un comunicato meno dettagliato".