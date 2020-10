Karsdorp, nuova vita: “Sarà il mio anno”

In una squadra che ha cambiato poco rappresenta uno dei volti nuovi. Karsdorp è arrivato alla Roma tre anni fa, ma è un giocatore ancora tutto da scoprire. Nel primo biennio ha racimolato soltanto 843 minuti e una marea di infortuni. In estate aveva le valigie pronte per andare prima all’Atalanta e poi al Genoa, ma ha deciso di giocarsi le sue carte alla Roma. “Sono contento di essere qui alla Roma e voglio dimostrare il mio valore e quello che posso fare su per questa squadra. Ho parlato con i Friedkin, è stato un bell’incontro, un bel colloquio” ha detto Karsdorp in conferenza stampa.

Fonseca lo ha sempre fatto giocare quando lo ha avuto a disposizione. Questa sera altre buone chance per partire da titolare anche perchè Santon è out con Spinazzola che rifiaterà in vista della Fiorentina.