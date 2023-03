José tra le big europee e l’obiettivo Champions. Friedkin resta in attesa

Come scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero', per continuare insieme un matrimonio che da contratto dovrebbe comunque terminare nel 2024, José vuole prima capire quali sono i margini di operatività del club. Lo Special ritiene che l’attuale rosa abbia dei limiti evidenti: tecnici e di personalità. Al di là dell’assenza atavica di un regista, Mou chiede a viva voce un centrale di piede sinistro, un esterno destro di livello e un nuovo centravanti. Il mercato degli svincolati o dei prestiti potrebbe venire in soccorso: Firmino è un nome, Zaha (anche se al Crystal Palace giostra più come ala sinistra) un altro. Ma ce ne sono tanti. Anche in ruoli dove la Roma ad oggi è coperta ma che stuzzicano la fantasia dello Special (Grimaldo e Kamada). Bisogna avere il coraggio di cambiare. E iniziare a muovere le pedine, a seconda delle offerte che arriveranno a Trigoria. Tradotto: anche insospettabili, leggi Spinazzola (in scadenza nel 2024), Ibañez e/o lo stesso Abraham, dovranno rispondere alle logiche del mercato. E qui Mou vuole incidere più di quanto abbia fatto sinora. L’impressione è che per i Friedkin ad oggi il problema Mou non esista. Tradotto: se non sarà il tecnico a chiedere di essere liberato a fronte di un’offerta di una big europea, per l’imprenditore statunitense (che a quel punto non farebbe le barricate per tenerlo) si andrà avanti con José, provando ad accontentarlo nei limiti delle restrizioni del Fpp.