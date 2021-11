José è ancora… special

Lo avevamo criticato per come aveva trattato le riserve. Ieri, abbiamo constatato che pure quelle si getterebbero nel fuoco per lui

La Roma di Mourinho ha mostrato ieri tanta intensità. Incerottata, con tanti giocatori fuori ruolo, dopo pochi minuti priva pure del suo capitano, sopravvivere al Torino poteva rivelarsi una montagna troppo alta da scalare, e invece... "E' la vittoria di tutti - ha detto José -, anche, anzi soprattutto di chi non ha giocato". La partita di ieri dovrebbe convincere definitivamente tutti noi, scrive Alessandro Catapano su Il Messaggero, delle capacità gestionali di Mourinho. Imprudentemente, lo avevamo criticato per come aveva trattato le riserve. Ieri, abbiamo constatato che pure quelle si getterebbero nel fuoco per lui. La giornata passerà alla storia anche per il primo fuorigioco di rientro e di tallone. Non si era mai visto, e ovviamente è toccato alla Roma. Ma ci vuole ben altro che un Chiffi qualunque per scoraggiare le truppe di Mou.