In vendita c’è l’esercito degli esuberi: Florenzi va al Milan, Nzonzi da Blanc

Poche offerte e giocatori non convinti, Pinto al lavoro per sfoltire la rosa

E ora, l'attenzione torna al mercato in uscita. Il gm Pinto ha cercato di trovare una sistemazione a Olsen, Diawara e CarlesPerez. Il problema non è tanto trovare acquirenti quanto convincere i diretti interessati ad accettare le destinazioni, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Il portiere ha ricevuto una proposta dallo Sheffield United, però ancora non ha dato il via libera al trasferimento. Diawara piace al Wolverhampton. Già all'epoca dell'operazione Rui Patricio, la Roma aveva provato ad inserirlo, ricevendo il no del ragazzo. Sul piatto ci sono 12 milioni ma il guineano non ancora ha accettato.