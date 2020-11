Il pomeriggio da turisti di Totti e Ilary

Una giornata di relax per scacciare un brutto ricordo. E’ quello che hanno pensato Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi che ieri hanno deciso di trascorrere la mattinata a Villa Borghese in compagnia della loro figlie Chanel e Isabel, come riporta Andrea Nebulato su Il Messaggero.

E’ stata la prima uscita della famosa coppia dopo che proprio due giorni fa il Capitano giallorosso aveva annunciato urbi et orbi l’uscita dall’incubo chiamato Covid.

Approfittando della splendida giornata, i Totti hanno visitato Villa Borghese, uno dei luoghi simbolo di Roma, tra un giro in barca e uno in pedalò.