Il 5 luglio a Trigoria, dall’11 ritiro in Algarve

Tutto si svolgerà a porte chiuse, comprese le prime partite contro le selezioni locali che si giocheranno a Trigoria. Saranno massimo due e l'obiettivo è far riprendere confidenza alla squadra con i ritmi partita. L'11 la partenza per il Portogallo: trasferimento in Algarve, precisamente ad Albufeira, una località diversa rispetto a quella della scorsa estate.