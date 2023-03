I giallorossi ora volano negli ascolti: più spettatori del Napoli capolista

Un dato parziale visto che non tutte le squadre hanno giocato con tutte le avversarie e ad incidere anche la data e il giorno in cui vengono giocate le partite

Sono stati diffusi i dati Auditel che considerano tutti gli ascolti di Dazn in Serie A, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. La Juventus occupa il primo posto con un totale di quasi 34,9 milioni di spettatori e una media di 1,29 milioni a partita. Sul podio, al secondo posto, il Milan (29 milioni) e al terzo l'Inter (26,8). Segue il Napoli primo in Serie A ma quarto negli ascolti (26), quinta la Roma (25,2) e sesta la Lazio (16,5). Chiude al ventesimo posto l'Empoli (8,2) che fa peggio di Salernitana (9,4), Spezia (8,7) e Verona (8,6). Un dato parziale visto che non tutte le squadre hanno giocato con tutte le avversarie e ad incidere anche la data e il giorno in cui vengono giocate le partite. Resta comunque determinante perché l'audience in tv è un criterio di redistribuzione dei ricavi tra iclub.