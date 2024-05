Friedkin con le tre grandi: “La Lega non ci rappresenta”

Un altro golpe interno alla Lega Serie A , pesantissimo alla vigilia del confronto decisivo negli uffici del Dipartimento dello Sport, dove oggi pomeriggio verrà discussa intorno a un tavolo tecnico la costituzione dell'"agenzia per la vigilanza economica e finanziaria delle società sportive professionistiche". Le quattro big (Milan, Inter, Juve e Roma) ieri sera hanno inviato una lettera al presidente della Lega Lorenzo Casini , delegittimandone la rappresentanza delle loro posizioni di fronte al governo. Sembra - scrive Alberto Abbate su 'Il Messaggero' - piuttosto una mossa per mostrare ancora la spaccatura interna della Lega e screditare il presidente Casini. Così acquisisce forza il numero uno federale Gravina che, insieme al presidente del Coni Malagò, la Federbasket di Petrucci, e le Leghe minori cercheranno di insistere solo sulla necessità di assoluta autonomia dello sport .

