Fonseca, sogni e speranze: “Sarebbe bello battere Conte”

La vittoria contro il Crotone convince anche alla luce del turnover ristretto applicato da Paulo Fonseca, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Sono tre i cambi rispetto alla gara contro la Sampdoria: fuori Veretout, Pellegrini e Dzeko, dentro Cristante, Perez e Mayoral.

Tra le doti del tecnico c’è senza dubbio quella di dare nuova vita a elementi apparentemente dismessi Due esempi su tutti sono Karsdorp e Bruno Peres.

“Quello che è importante per noi sono i tre punti. – ha detto Fonseca – E’ importante vincere tutte le partite a prescindere dal risultato: l’Inter è una bellissima squadra, sarà una partita diversa ma vogliamo vincere. L’intenzione è sempre stata quella, anche quando abbiamo giocato contro le altre grandi. Noi abbiamo bisogno di vincere tutte le partite. Per noi sono importanti i tre punti, l’avversario non importa”.