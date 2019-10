Fonseca non teme una nuova Atalanta: “Loro non ci marcheranno a uomo…”

“Non ho mai visto dal vivo il Wolfsberger, ma l’ho studiato. E’ squadra fisica che rispettiamo. Ma non è l’Atalanta austriaca perché loro non marcano a uomo in ogni zona del campo“. Fonseca, dopo il successo di Lecce, è più sereno. Come riporta Ugo Trani su Il Messeggero, annuncia la prima di Kalinic da titolare e ammette che anche gli altri senatori Kolarov e Smalling possono andare in panchina. Accanto all’allenatore c’è Fazio. “Non snobbiamo nè il Wolfsberger nè la Coppa. Vogliamo provare a vincerla. Il mio rendimento è cambiato? Quest’anno c’è un’altra aria, per tutti” dice l’argentino.