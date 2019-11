Fonseca il rottamatore

Più che rivoluzione, chiamiamola rottamazione. La Roma, di sicuro, cambierà ancora a giugno, svecchiando la rosa. Ma anche a gennaio il club di giallorosso sarà costretta a fare qualche operazione. Se va via Florenzi, serve il terzino destro, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. In più bisogna capire quanto resterà fuori Cristante: se, come sembra, il recupero sarà più lento del previsto, diventa necessaria la soluzione tampone. In attacco manca il vice di Dzeko. Il rinforzo non deve avere più di 27 anni. Chi è over, può sbarcare a Trigoria solo in prestito.

La valutazione di Fonseca e Petrachi, in allenamento e in partita, prenderà dunque in esame 4-5 giocatori della rosa, che resteranno sotto la lente di ingrandimento del portoghese e del suo staff fino a Natale. Diventano 4 i giocatori su quali l’allenatore e il ds dovranno prendere una decisione definitiva (o quasi): Florenzi, Jesus, Kalinic e Perotti. A loro va aggiunto anche Under che, già fuori per infortunio in 10 match della scorsa annata, è stato fermo per due mesi anche in questa. Gli ingaggi non favoriscono la dismissione di questi giocatori che, di conseguenza, possono andare solo in club di prima fascia: Florenzi, legato alla Roma fino al 2023, guadagna 3 milioni netti all’anno. È lo stesso stipendio di Perotti, Under e Kalinic. Più basso quello di Jesus: 2,2milioni