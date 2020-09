Fonseca, difesa in difficoltà. Pronte soluzioni d’emergenza

La rivoluzione sul mercato potrebbe cambiare anche l’assetto anti-Verona, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Fino a due giorni fa Paulo Fonseca aveva a disposizione appena due difensori da schierare nella difesa a tre (Mancini e Ibanez), nei prossimi giorni invece la scelta potrebbe essere più ampia con l’arrivo Kumbulla dall’Hellas.

Senza Smalling, l’infortunio di Fazio e l’impossibilità di utilizzare Juan Jesus perché al centro di una trattativa di mercato, il reparto arretrato è quello più in difficoltà.

Fonseca è in attesa anche di un terzino destro titolare, con DeSciglio che potrebbe arrivare nei prossimi giorni e giocare già al Bentegodi, dato che Bruno Peres è ancora in quarantena perché positivo al Covid-19, e Karsdorp non rientra nei piani della società.

Pronta anche la soluzione d’emergenza, qualora il centrale non arrivi prima di sabato: difesa a quattro, con rilancio di Under (anche lui con le valigie pronte).