Febbre Pellegrini ma va in campo. Solbakken ko, stagione a rischio

Lorenzo Pellegrini parte dalla panchina per la quarta volta in Serie A. A poche ore dalla partita con il Torino era circolata un’indiscrezione secondo cui era febbricitante e sarebbe dovuto restare in hotel. Poi, all’arrivo della squadra allo stadio è sceso dal pullman, è entrato negli spogliatoi e Mourinho gli ha comunicato che sarebbe andato in panchina. Febbre passata e si è reso disponibile a subentrare. A 20 minuti dalla fine lo Special One - sottolinea Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - lo ha inserito al posto di El Shaarawy e lui ha provato a dare profondità alla squadra con percussioni e verticalizzazioni. Insomma, tutto lascia pensare che Lorenzo sia pronto per i quarti d’Europa League. Mourinho ha scelto di inserire Ola Solbakken sulla trequarti, ma il norvegese è uscito a causa di una lussazione alla spalla sinistra a seguito di un contrasto con Buongiorno: "Abbiamo perso Karsdorp per tutta la stagione, ora forse anche Solbakken", ha detto il tecnico.