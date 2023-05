Dybala si allena, ma andrà in panchina. E il club lancia gli abbonamenti 23-24

Paulo Dybala fa piccoli passi in avanti verso il recupero, ma la parola d'ordine è cautela. Cautela perché la caviglia sinistra infortunata contro l'Atalanta fa ancora male e rischiarlo contro il Bayer Leverkusen potrebbe compromettere un'eventuale finale, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. L'argentino ha svolto parzialmente l'allenamento con la squadra, il resto della seduta l'ha trascorsa tra terapie ed esercizi individuali. Una Joya part-time che resterà in panchina a inizio gara. Ed è intervenuto Totti: "Ora le italiane devono dare tutto - ha detto durante la presentazione della sua statua di Lego al centro commerciale Wow Side di Fiumicino -. Mourinho? L'ho chiamato (ride ndc). Spero resti. E il numero 1 e per vincere servono i numeri l". Vicino al recupero anche Smalling, ma non è ancora in grado di giocare 90'. Non è stato convocato a Bologna, lui ha colto l'opportunità per curarsi e rientrare quanto prima. Magari già in campionato con la Salernitana lunedì. Disponibile, invece, Wijnaldum reduce da 54 minuti in Emilia e autore, assieme a Dybala, di uno scherzo a Matic. Il campione argentino ha pubblicato sul profilo Instagram una foto di Nemanja intento a fare il caffè, lui ha risposto tramite so-cial: “Ragazzi se segnate giovedì vi farò il caffè tutti i giorni”. E in attesa del responso di domani alla BayA-rena, la Roma ha aperto la campagna abbonamenti per la stagione 2023/24. Il claim è "Io sono la Roma", per sottolineare quanto sia determinante il ruolo dei tifosi durante la stagione.