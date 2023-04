Difesa a pezzi senza Smalling e Llorente. Kumbulla chiede spazio nella linea a tre

E' bastata rivederla riproposta contro la Sampdoria, ormai 25 giorni fa, per riaprire il dibattito, scrive Stefano Carina su Il Messaggero: meglio la difesa a tre o a quattro? Disputa che Mou ha impiegato poco ad archiviare riproponendo nelle seguenti 4 partite il modulo a tre. Ora, con l’infortunio di Llorente la tematica si ripresenta. Perché di ruolo, José ha disponibili soltanto Kumbulla , Mancini e Ibanez. La sensazione, che andrà confermata nelle prossime è quello della difesa a tre. Tra l’altro c’è un altro dato che potrebbe indurre lo Special a non cambiare: il recupero di Giroud. Perché con un centravanti abbastanza statico come il francese, Kumbulla potrebbe rivelarsi lo stopper ideale. Con la nazionale, che gioca però a quattro, Marash un mese fa si è preso la soddisfazione di lasciare a secco un signore di nome Lewandowski, non proprio l’ultimo arrivato. Toccherebbe così a Mancini occuparsi di Leao , il vero spauracchio della vigilia.