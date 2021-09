Derby, alla ricerca dei romani perduti

Nel '66 l'ultima stracittadina senza giocatori nati nella Capitale tra i titolari. Domani potrebbe ripetersi se Cataldi e Calafiori dovessero iniziare dalla panchina

Cataldi guarda il campo e spera. A Calafiori, invece, è affidato il compito di non aggiornare i libri di storia. Perché se nemmeno il ragazzo del Trionfale scenderà in campo domani, dopo 55 anni tornerà a disputarsi un derby senza romani in campo dal primo minuto, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. L'arbitro Rapuano ci ha messo del suo: il rosso a Pellegrini grida ancora vendetta. Ma tant'è, la palla passa ora a Sarri e Mourinho. E se il tecnico toscano sembra aver deciso, relegando Danilo in panchina a vantaggio di Leiva, Riccardo dopo l'assist che ha permesso ad Abraham di decidere il match contro l'Udinese, ha ripreso quota. Perché il bastone e carota utilizzato dallo Special One a volte sa colpire in modo indiscriminato. La reazione di Calafiori, però, è stata importante. Di un ragazzo che nonostante la giovane età non si abbatte. Non potrebbe essere altrimenti. Se a 16 anni ti rompi tutti i legamenti, dal menisco a quelli della capsula del ginocchio sinistro, e ti dicono che non solo è a rischio la carriera ma che addirittura potresti avere difficoltà a camminare in futuro, anche le stilettate di un mostro sacro come José le assorbi meglio. Magari ci rimani male, come è accaduto. Ma poi è sempre il campo a parlare. E lì basta un contrasto vinto, come accaduto con Molina, per cambiare la storia. Il derby è alle porte e il laterale vuole giocarsi le proprie chance. Viña o non Viña (ieri ancora lavoro a parte), Ibanez o non Ibanez.