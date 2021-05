Da Micki a Dzeko, i quattro senatori in attesa di giudizio

Tra ingaggi alti e problemi fisici sotto osservazione anche Smalling e Pedro: è caccia alla chance con Mou

Alcuni giocatori nella Roma hanno un peso specifico: Smalling, Pedro, Dzeko e Mkhitaryan. Edin finirà il suo rapporto con la Roma nel 2022, Smalling e Pedro nel 2023. Mkhitaryan ha il destino nelle sue mani, se vuole rinnova, altrimenti è libero. Mourinho conosce bene i calciatori in questione, sia per frequentazioni di Premier sia per averli allenati (Pedro, Miki e Smalling). Tutti guadagnano bene e l’età non aiuta. Tenerli diventa un rischio e Mourinho ha bisogno di certezze, pur non mettendo in discussione la qualità di nessuno di loro, scrive Alessandro Angeloni su "Il Messaggero". Dzeko è il centravanti ideale e si è capito che il bosniaco ha avuto più di un colloquio con lo Special One, che potrebbe tenerlo fino alla scadenza del contratto e cercare una punta più giovane a cui dare continuità. Uno alla Vlahovic, ad esempio. Smalling è il centrale d’esperienza di cui ha bisogno Josè, ma lui deve risolvere definitivamente i suoi problemi al ginocchio prima di buttarsi sulla nuova esperienza con Mourinho.