Con Ibanez non si passa: il brasiliano è insostituibile

Non è un caso se a dicembre scorso Tiago Pinto abbia scelto di esercitare l’opzione di prolungamento fino al 2026 (presente nel contratto firmato un anno prima), adeguando lo stipendio e confermando una clausola di 80 milioni : “ I consigli di Mourinho mi hanno aiutato tanto ed è anche grazie a lui che sono nazionale “, ha detto emozionato in maglia verdeoro. Ma l’amore tra tecnico e difensore è scoppiato prima del mercato estivo, quando Mou lo ha blindato consapevole che sarebbero arrivati interessamenti dalla Premier . Non aveva torto, perché Newcastle e Tottenham hanno fatto più di un sondaggio, ma la clausola rescissoria da 80 milioni li ha allontanati. E così Roger è rimasto in giallorosso, un affare per i Friedkin considerando che nel gennaio 2020 Petrachi lo ha prelevato in prestito dall’ Atalanta con obbligo di riscatto a 8 milioni scattato il 30 giugno 2021 .

Il suo reale valore di mercato si aggira intorno ai 25/30 milioni, ma è destinato a salire se riuscirà a dare continuità alle prestazioni e magari partecipare al Mondiale. La prima convocazione in nazionale brasiliana per le amichevoli contro Ghana e Tunisia (si giocheranno in Francia), potrebbe essere l’antipasto di un futuro ancora più roseo. In Brasile sono certi che abbia le carte in regola per strappare un biglietto per il Qatar. Per riuscirci dovrà battere la concorrenza di Bremer, o farsi trovare pronto nel caso in cui qualcuno dia forfait per infortunio.