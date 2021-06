Comunicazione, la Roma pensa a Maurizio Costanzo come consulente

Il club ha avviato i contatti con il popolare giornalista e conduttore tv di fede romanista

Un altro colpo a sorpresa da parte dei Friedkin potrebbe arrivare nel settore comunicazione. Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, la Roma avrebbe intenzione di ingaggiare Maurizio Costanzo come consulente. Il popolare giornalista e conduttore tv, di fede romanista (una volta in radio disse: "Ho sofferto più per la Roma che per amore") metterà a servizio della comunicazione del club giallorosso la sua esperienza, un po' come fece in passato con Francesco Totti.