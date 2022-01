Col Cagliari sarà 4-3-3. Oliveira: “Ci penso io”

Il portoghese si presenta in conferenza ed è pronto per giocare titolare già domani in un centrocampo senza Veretout e senza mediani. Il sogno è Kamara ma dipende da Diawara

Se, come dichiara, "Amo le sfide", Roma è il posto giusto per lui. Sergio Oliveira si presenta. Tono sobrio ma fermo e personalità. Mourinho - come sottolinea Stefano Carina su 'Il Messaggero' - non esiterà a lanciarlo dal primo minuto contro il Cagliari. Roma che, complice l'emergenza in difesa (out Smalling, Karsdorp, Ibanez e Cristante), confermerà la difesa a quattro passando al 4-3-3. L'escluso a sorpresa sarebbe Veretout con una mediana molto propositiva composta da Mkhitaryan, Sergio Oliveira e Pellegrini. In avanti, Abraham centrale con ai lati Zaniolo e Felix. Una formazione senza mediani. Un ruolo che Pinto cerca. La possibilità è subordinata alla partenza di Diawara (per ora c'è stato soltanto un sondaggio del Valencia). Il sogno rimane Kamara che tuttavia rischia di rimanere tale a meno che a Trigoria non monetizzino l'uscita del guineano. Ndombele ha costi molto elevati come Bruno Guimaraes e Douglas Luiz che, magari, diventeranno obiettivi in estate, insieme a Xhaka. Proposto nelle settimane scorse Aebischer (Young Boys): risposta molto tiepida.