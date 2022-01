Che fatica! La Roma non cambia mai

I giallorossi di Mourinho vincono contro il Lecce con un po’ di sofferenza e qualche esperimento, che in certi casi, è meglio evitare

Mourinho si regala i quarti di finale contro l’Inter, ma fatica per arrivarci, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Anche lui ha il suo Ranocchia, cioè Kumbulla, che riaddrizza il risultato. Ha anche il suo Sensi, ovvero Abraham, che cancella ogni fantasma con l’aiuto di Shomurodov. In mezzo un po’ di sofferenza, specie nel primo tempo e qualche esperimento, che in certi casi, è meglio evitare. Mourinho lo ha capito, ma sa che alcune scelte di rendono obbligate in attesa di cambiare gli eventi. Mou ci tiene alla Coppa, ma contro la squadra di Baroni non ha mandato in campo tutti i titolari. Le “anomalie” sono Maitland-Niles a sinistra e Perez alto a destra.