C’è un focolaio a Trigoria: Kumbulla sesto caso in appena cinque giorni

Ancora un positivo a Trigoria. Si tratta di Kumbulla che si aggiunge a Dzeko, Boer, Pellegrini, Fazio e Santon, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Sale così a 6 il numero dei calciatori risultati positivi. Un piccolo focolaio che ha indotto precauzionalmente il club – che aveva già fatto rientrare Boer e Milanese in auto da Genova nella giornata di domenica, pur di evitare contatti potenzialmente pericolosi – a decidere ieri di far svolgere al gruppo una seduta individuale. Presente anche Diawara che ha eseguito l’intero programma dei compagni. Per quanto riguarda Calafiori, tempi e modi del rientro in squadra verranno stabiliti in giornata.

La positività di Kumbulla va a complicare ulteriormente una situazione già difficile a Trigoria. Il fatto che il campionato sia sospeso per gli impegni delle nazionali è l’unica nota lieta. Il dispositivo previsto dalla Asl-2 – scattato già venerdì nel momento in cui Dzeko è risultato positivo – prevede ora la bolla domiciliare di 10 giorni e l’isolamento per i soggetti risultati positivi. In questo periodo il gruppo-squadra dovrà invece limitarsi al diktat casa-lavoro-casa’.

Oggi verrà effettuato un nuovo ciclo di tamponi molecolari. A questo, dovrebbe partecipare anche Pastore, rientrato a Roma dopo il lungo periodo di riabilitazione trascorso in Spagna. Buone notizie dall’infermeria: nessuna lesione muscolare per Spinazzola.

Società: offerta per il nuovo anno a Stefano Scalera, attualmente vice capo di Gabinetto del Ministro di Economia e Finanza (Mef), la delicata posizione di curare i rapporti istituzionali del club.