Arriva Matic, il soldato di Mourinho. Frattesi si avvicina, via Veretout

Eccolo il soldato di Mourinho . Questa mattina sbarca a Roma Nemanja Matic , scrive Stefano Carina su Il Messaggero. L’appuntamento è alle ore 9,30 all’aeroporto di Ciampino. Il gigante di 194 centimetri ha posto fine alle vacanze in un resort in Turchia, dove con moglie e figli stava trascorrendo un periodo di relax.

Svolgerà le visite mediche a Villa Stuart per poi sottoscrivere il contratto che lo legherà al club giallorosso (e far ritorno in città il 4 luglio, giorno del ritiro, insieme all’altro acquisto Svilar che già eseguito le visite a Parigi).

Nelle idee di José sarà il fulcro della mediana giallorossa. Nonostante ad agosto festeggerà 34 anni, rimane un calciatore molto affidabile. Il suo ruolo naturale è quello di mediano (dai piedi buoni) davanti alla difesa, posizione in cui ha costruito gli anni migliori della sua carriera con Mourinho in panchina (159 volte insieme). Al suo fianco normalmente giocano calciatori più rapidi. Per questo motivo è difficile pensare, almeno in partenza, ad una coppia con Cristante.