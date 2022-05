Abraham, il “bravo ragazzo” che fa gol nel cuore dei tifosi

Il numero nove della Roma fa breccia veramente nel cuore dei tifosi, fino ad essere apprezzato anche da chi di calcio non è “malato”, chi fuori dal campo riesce a far brillare il suo lato umano

Segnare valanghe di gol, alzare trofei, lottare ogni partita fino all’ultima stilla di sudore. Sono le strade maestre dei calciatori – soprattutto per quelli che di mestiere fanno i bomber – per conquistare gli osanna dei tifosi scrive Romolo Buffoni su Il Messaggero. Ma fa breccia veramente nel cuore dei tifosi, fino ad essere apprezzato anche da chi di calcio non è “malato”, chi fuori dal campo riesce a far brillare il suo lato umano, non prendendosi troppo sul serio evitando atteggiamenti da divo. Tammy Abraham, ragazzone inglese dinoccolato e numero 9 della Roma, questo gol è riuscito a segnarlo, senza dimenticare i 25 sul campo. Se non ci credete, provate a leggere la lettera che Manuel, bambino di Firenze, ha scritto al suo idolo dopo averlo incontrato alla stazione in occasione del match dei giallorossi contro i viola. "Sei proprio un bravo ragazzo. Spero di incontrarti ancora e magari fare qualche tiro con te". Il centravanti ha firmato la maglia del ragazzi, fermandosi a parlarci con tanto di foto ricordo. E testimoni in città spuntano ovunque. Come quei tre ragazzi che lo incontrarono in un ristorante del centro, subito dopo la delusione di Coppa Italia contro l’Inter, e a cui Abraham volle a tutti i costi pagare la cena. Già, proprio un bravo ragazzo, Tammy.