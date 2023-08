Mourinho: “Dopo Budapest la società non mi ha appoggiato”

" Due giorni dopo la finale mi è arrivato un messaggio di un amico dell'Uefa. Mi ha scritto «tu sei un grande del calcio, però ti do un consiglio, censura pubblicamente il comportamento dei tifosi della Roma all'aeroporto, te lo dico perché ti sono amico". La mia risposta è stata: se l'Uefa o Taylor chiedono scusa ai tifosi della Roma, io critico il comportamento all'aeroporto e chiedo scusa. Subito dopo sono andato al club e ho detto: da oggi e fino all'uscita della sanzione, che è già pronta, sarò io il focus […]. Però adesso ho bisogno del vostro sostegno e di una comunicazione forte.

Se mi chiedi quale sia stata in due anni e due mesi di Roma la cosa che mi ha fatto sentire più fragile, rispondo […] che è stata non essere appoggiato dalla società in una situazione del genere".