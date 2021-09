Zorya-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: a destra Ibanez, out Zaniolo

Villar rischia un'altra esclusione, Diawara sicuro del posto. In avanti Perez, Pellegrini, El Shaarawy e Shomurodov

La Roma sfida lo Zorya in Ucraina e Mourinho risparmia gran parte dei titolari. Lo Special One non vuole sottovalutare l'avversaria, ma sa che è il momento di far tirare il fiato agli insostituibili. In porta ci andrà Rui Patricio, mentre senza Karsdorp e con Vina non al massimo, la difesa dovrebbe essere composta da Ibanez e Calafiori sulle fasce, Smalling e Kumbulla al centro (con Mancini comunque in ballottaggio). A centrocampo sembra sicuro del posto Diawara, mentre rischia un'altra esclusione Villar, insediato da Cristante e Darboe. Nessun dubbio in avanti: fuori Zaniolo, Mkhitaryan e Abraham. Ci sono Perez, Pellegrini, El Shaarawy e Shomurodov.