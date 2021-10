Zorya-Roma, le pagelle dei quotidiani: Darboe convince, Abraham la chiude

I giallorossi vincono 3-0 in Ucraina e fanno un altro passo verso la qualificazione: Carles Perez e Shomurodov meno positivi dei compagni

La Roma centra una vittoria prevedibile contro lo Zorya nella seconda partita dei gironi di Conference League. Mourinho fa diversi cambi, ma anche le seconde linee danno buonissime risposte. In particolare Darboe a centrocampo ed El Shaarawy, che pure è difficile considerare come riserva visto anche lo stato di forma. Il Faraone gioca una buonissima partita, ma è Abraham che la decide con il suo ingresso in campo. Bene anche la difesa con un Calafiori in crescita mentre Carles Perez e Shomurodov sono le uniche due note meno intonate. Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi: