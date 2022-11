Verona-Roma, le pagelle dei quotidiani: Volpato show. Abraham notte horror

I giallorossi volano grazie al Golden Boy di Totti. Male l'attaccante inglese, voti positivi per Zaniolo, Matic e El Shaarawy

La Roma sbanca il Bentegodi e si gode il quarto posto in attesa del derby di domenica. Migliore in campo senza dubbi il baby Volpato. Gol e assist per il 62 che insieme agli altri subentrati (Matic e El Shaarawy) cambia la gara. Buona la gara di Karsdorp mentre è negativa quella di Zalewski. Zaniolo torna al gol dopo oltre 9 mesi e viene premiato. Male Abraham che sbaglia troppo davanti alla porta.