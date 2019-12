Verona-Roma, le pagelle dei quotidiani: Pellegrini dipinge, Perotti glaciale. Flop Under

La Roma soffre ma vince a Verona e porta a casa tre punti importantissimi per la corsa Champions. Bene la fase offensiva, meno quella difensiva spesso in affanno contro le trame dell’Hellas di Juric. Mancini e Smalling si oppongono come possono, Santon perde il duello con Lazovic. In mezzo al campo si salvano Veretout e Diawara anche se Amrabat gli provoca parecchi problemi. Davanti brilla la stella di Pellegrini, che inventa l’assist per Kluivert dell’1-0. Bene Dzeko che si guadagna il rigore poi trasformato da Perotti e fa il solito grande lavoro di aiuto alla squadra. Fonseca sorride per i rientri convincenti del Monito e di Mkhitaryan, glaciali nell’azione finale. Flop di Under, sempre fuori dal gioco e ancora lontano dalla condizione migliore.

Ecco le pagelle dei quotidiani.

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 6; Santon 5,5, Mancini 6, Smalling 6, Kolarov 6; Diawara 6; Ünder 5 (22’ st Mkhitaryan 6,5), Pellegrini 7,5, Veretout 6,5, Kluivert 6 (35’ pt Perotti 7); Dzeko 7 (40’ st Fazio n.g.). All. Fonseca 7.

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 6,5; Santon 5,5, Mancini 6, Smalling 6,5, Kolarov 5,5; Diawara 6; Ünder 5,5 (22’ st Mkhitaryan 6,5), Pellegrini 7,5, Veretout 6, Kluivert 7 (35’ pt Perotti 7); Dzeko 6 (40’ st Fazio n.g.). All. Fonseca 7.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di S. Vernazza)

Pau Lopez 6,5; Santon 5,5, Mancini 5,5, Smalling 6, Kolarov 6; Diawara 5,5; Ünder 5 (22’ st Mkhitaryan 7), Pellegrini 6,5, Veretout 6, Kluivert 6,5 (35’ pt Perotti 7); Dzeko 6,5 (40’ st Fazio n.g.). All. Fonseca 7.

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Pau Lopez 6; Santon 6, Smalling 7, Mancini 6, Kolarov 5.5; Diawara 6, Veretout 6; Under 6 (22’ st Mkhitaryan 6,5), Pellegrini 7, Kluivert 7 (35’ pt Perotti 7); Dzeko 6.5 (40’ st Fazio n.g.). All. Fonseca 6.5.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 6; Santon 5, Smalling 6.5, Mancini 6, Kolarov 5; Diawara 6, Veretout 6; Under 5 (22’ st Mkhitaryan 6,5), Pellegrini 7.5, Kluivert 7 (35’ pt Perotti 7); Dzeko 6.5 (40’ st Fazio n.g.). All. Fonseca 7.

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Pau Lopez 6; Santon 5, Smalling 6, Mancini 6, Kolarov 5; Diawara 6.5, Veretout 6; Under 5.5 (22’ st Mkhitaryan 6,5), Pellegrini 7, Kluivert 7 (35’ pt Perotti 6,5); Dzeko 6.5 (40’ st Fazio n.g.). All. Fonseca 6.5.

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Pau Lopez 6; Santon 5.5, Smalling 6, Mancini 6, Kolarov 5; Diawara 6, Veretout 6.5; Under 5 (22’ st Mkhitaryan 6,5), Pellegrini 7, Kluivert 6.5 (35’ pt Perotti 7); Dzeko 7 (40’ st Fazio n.g.). All. Fonseca 6.5.

LA STAMPA (a cura di M. De Santis)

Pau Lopez 6; Santon 5.5, Smalling 6, Mancini 6, Kolarov 5.5; Diawara 6, Veretout 6; Under 5.5 (22’ st Mkhitaryan 6,5), Pellegrini 7, Kluivert 6.5 (35’ pt Perotti 6,5); Dzeko 7 (40’ st Fazio n.g.). All. Fonseca 7.