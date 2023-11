Slavia-Roma, probabili formazioni dei quotidiani: c’è El Shaarawy se Zalewski è out

La Roma è a Praga per confermare il primo posto nel girone di Europa League e dimostrare che non giocherà un'amichevole. Con lo Slavia in ogni caso basterà un pareggio per riuscire a tenersi davanti e affrontare le ultime due gare con relativa tranquillità. Ci saranno inevitabilmente dei cambi per Mourinho, pensando al derby, ma anche qualcuno costretto agli straordinari. In difesa, davanti a Svilar, ci saranno i soliti Mancini, Llorente e Ndicka. Sulle fasce Celik va verso una maglia a destra mentre a sinistra c'è Zalewski nonostante l'influenza: se non ce la farà pronto El Shaarawy. In mezzo al campo Cristante, Paredes e Bove con Aouar che può far riposare il numero 4. In avanti nessun riposo per Lukaku, al suo fianco Belotti.