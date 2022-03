Roma-Vitesse, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbio Felix o Zaniolo

Tornerà Mkhitaryan dal 1'. Ballottaggio a centrocampo tra Veretout e Cristante

Questa sera la Roma torna in campo contro il Vitesse. Dopo lo 0-1 in Olanda ottenuto grazie al gol di Sergio Oliveira, che questa sera non ci sarà. Mourinho non pensa al derby, poco turnover per il ritorno degli ottavi di Conference League. Mancini sarà squalificato, in difesa ci saranno Ibanez, Kumbulla e Smalling davanti al solito Rui Patricio. Torna Mkhitaryan dal 1' insieme ad uno tra Cristante e Veretout. Karsdorp a destra mentre a sinistra ballottaggio tra Zalewski e El Shaarawy. In avanti Abraham e Felix potrebbe far rifiatare Zaniolo.