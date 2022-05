Roma-Venezia, le probabili formazioni dei quotidiani: Cristante verso la panchina

Il numero 4 giallorosso potrebbe partire dalla panchina nel match di stasera. Dubbi sulla fascia sinistra, anche Zalewski potrebbe riposare mentre Mancini è squalificato

La Roma scende in campo per l'ultima partita della stagione all'Olimpico. Per salutare il proprio pubblico e ringraziarlo,Mourinho cerca tre punti contro il Venezia per giocarsi poi tutto all'ultima giornata nella lotta europea, a pochi giorni da Tirana. I giallorossi non dovrebbero effettuare troppo turnover, ma qualche dubbio resta sulla fascia sinistra, con Zalewski sempre in vantaggio su El Shaarawy e Vina. A centrocampo dovrebbe riposare Cristante mentre in difesa Mancini è squalificato. Il tridente Zaniolo, Pellegrini e Abraham verso la conferma con Mkhitaryan ancora infortunato. Ecco le probabili formazioni dei quotidiani: