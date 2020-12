Roma-Torino, le pagelle dei quotidiani: sicurezza Smalling, Pau Lopez indeciso

La Roma non fa la stupida e batte il Torino con un netto 3-1. La squadra di Fonseca parte un po’ bloccata, ma dopo l’espulsione di Singo al 14′ prende in mano la partita. Qualche indecisione in difesa, ma dal centrocampo in su i giallorossi continuano a girare alla perfezione. Il punto di rifermento è ancora Mkhitaryan, anche contro i granata il migliore. Dzeko fa fatica, mentre Pellegrini segna il secondo gol di fila. Come detto, le note dolenti stanno dietro. Insicuro Pau Lopez (il gol è principalmente colpa sua) e impacciato Ibanez. Si rivede un ottimo Smalling.

Roma-Torino: le pagelle dei quotidiani

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 5; Mancini 5,5 (46′ Kumbulla 6), Smalling 6, Ibanez 5,5; Bruno Peres 5,5 (46′ Karsdorp 6), Veretout 6,5, Villar 6,5 (60′ Pedro 6), Spinazzola 7 (70′ Calafiori sv); Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 7; Dzeko 6 (59′ Mayoral 6,5). All.: Fonseca 6,5

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 5,5; Mancini 6 (46′ Kumbulla 6), Smalling 7, Ibanez 5,5; Bruno Peres 5,5 (46′ Karsdorp 6), Veretout 6,5, Villar 6 (60′ Pedro 5,5), Spinazzola 7 (70′ Calafiori sv); Pellegrini 7, Mkhitaryan 7,5; Dzeko 6 (59′ Mayoral 6,5). All.: Fonseca 7

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 5; Mancini 6 (46′ Kumbulla 6), Smalling 6,5, Ibanez 6; Bruno Peres 5,5 (46′ Karsdorp 6), Veretout 6,5, Villar 6 (60′ Pedro 6), Spinazzola 6,5 (70′ Calafiori sv); Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 7; Dzeko 6 (59′ Mayoral 6,5). All.: Fonseca 7

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di N. Cecere)

Pau Lopez 5,5; Mancini 6 (46′ Kumbulla 6), Smalling 6,5, Ibanez 5,5; Bruno Peres 5 (46′ Karsdorp 6), Veretout 6,5, Villar 6,5 (60′ Pedro 6), Spinazzola 6,5 (70′ Calafiori 5,5); Pellegrini 7, Mkhitaryan 7; Dzeko 6 (59′ Mayoral 5,5). All.: Fonseca 6,5

IL GIORNALE

Pau Lopez 6; Mancini 6 (46’ Kumbulla 5,5), Smalling 6, Ibanez 6; Bruno Peres 5,5 (46’ st Karsdorp 6), Veretout 7, Villar 6,5 (60’ Pedro 6), Spinazzola 6,5 (70’ Calafiori 6); Pellegrini 7, Mkhitaryan 7; Dzeko 6,5 (59’ Borja Mayoral 6). All.: Fonseca 6,5