Roma-Slavia Praga, probabili formazioni dei quotidiani: pronti El Shaarawy e Celik

La Roma affronta lo Slavia Praga nella partita sulla carta decisiva per la vetta del girone di Europa League. Una sfida fondamentale per evitare il playoff a febbraio, per cui da Mourinho ci sarà grande attenzione alla formazione titolare, considerando però anche il big match di domenica con l'Inter. In porta sicuro del posto Svilar così come Mancini, Ndicka e il rientrante Llorente che dovrebbe partire dall'inizio. A centrocampo Cristante e Paredes verso gli straordinari e con loro anche Aouar, con Bove che parte più indietro. Sugli esterni Celik in vantaggio su Karsdorp, a sinistra ci sarà invece Zalewski. In attacco El Shaarawy è in pole su Belotti per fare coppia con Lukaku.