Roma-Monza, le pagelle dei quotidiani: super El Shaarawy. Rui torna decisivo

La Roma piega il Monza al 90' con un gol di El Shaarawy. Il Faraone è il migliore in campo tra i giallorossi. Premiato anche Belotti che provoca l'espulsione di D'Ambrosio. Finalmente decisivo Rui Patricio che chiude la porta. In crescita Ndicka, bene Cristante e Mancini. Sottotono a centrocampo Paredes e Bove. Lukaku lotta ma non riesce a gonfiare la rete.