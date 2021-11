Roma-Milan, la moviola dei quotidiani: Maresca disastroso (quasi) per tutti

Ampio spazio agli episodi del match dell'Olimpico sui giornali di oggi. L'episodio chiave è il contatto da rigore tra Ibanez e Ibrahimovic

Nel day after di Roma-Milan continua a far discutere l'arbitraggio di Maresca, decisivo sul risultato finale. Pesa soprattutto il rigore che ha portato al 2-0 momentaneo dei rossoneri. Ma i giallorossi recriminano anche per un possibile penalty allo scadere, per un calcionedi Kjaer a Pellegrini in area, che né l'arbitro né il Var hanno valutato come falloso. Mourinho ieri ha preferito non andare nello specifico: "Sto zitto altrimenti mi squalificano, ma serve rispetto per i nostri tifosi". Ecco come i quotidiani oggi vedono gli episodi da moviola del match.