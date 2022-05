Roma, il balzo per la Coppa frenato dal prezzo d’Opa

La famiglia Friedkin, come è noto, vuole tutta la Roma, e si è mossa per toglierla dalla Borsa

I titoli dell'As Roma, all'indomani della vittoria della squadra a Tirana contro il Feyenoord, che ha portato a Trigoria la coppa della Conference League, hanno aperto in forte rialzo a Piazza Affari al punto che hanno sfiorato gli 0,44 euro . Salvo poi chiudere con un progresso dello 0,47% a 0,4315 euro, come riporta Il Sole 24ore.

Il salto in avanti, alimentato evidentemente dall'entusiasmo per Il traguardo raggiunto, è stato subito smorzato da due banali conti con la realtà. La famiglia Friedkin, come è noto, vuole tutta la Roma, e si è mossa per toglierla dalla Borsa. E intende farlo a un prezzo di 0,43 euro a titolo.